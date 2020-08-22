|
«Минченко консалтинг» в Тамбовской области возможен второй тур губернаторских выборов
Сегодня, 09:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Российский исследовательский холдинг «Минченко консалтинг» представил рейтинг политической устойчивости губернаторов. Все субъекты, где будут выборов, разделены на три группы по степени вероятности вторых туров. Оценки давались на основе рейтинга устойчивости и с учетом мнения сторонних экспертов
Эксперты отмечают, что Тамбовская область входит в «желтую зону», которая демонстрирует среднюю вероятность второго тура выборов главы администрации области. В выборах губернатора участвуют: Александр Никитин, Игорь Телегин, Андрей Жидков, Павел Плотников, и Сергей Клишин.
В целом по стране одной из самых сложных кампаний для федерального центра авторы доклада считают выборы главы Иркутской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.