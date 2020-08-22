В Мичуринске возводят сортировочно-эвакуационную площадку 0 Продолжается строительство в городе Мичуринске специализированной вертолётной площадки для оперативной транспортировки больных.

«Минченко консалтинг» в Тамбовской области возможен второй тур губернаторских выборов 0 Российский исследовательский холдинг «Минченко консалтинг» представил рейтинг политической устойчивости губернаторов. Все субъекты, где будут выборов, разделены на три группы по степени вероятности вторых туров. Оценки давались на основе рейтинга устойчивости и с учетом мнения сторонних экспертов

Больше шести лет сирота ждет квартиры от государства 0 В Тамбовской области существуют серьезные проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам. Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях, правда своей очереди многие

На ул. Мичуринская в Тамбове произошла серьезная авария 0 Вчера на улице Мичуринская в городе Тамбове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Скандального застройщика «Элитстрой» банкротят 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал процесс по банкротству строительной компании ООО «Элитстрой», которая должна была еще в 2017 года ввести в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Коммунальная, 46.

Минкульт выявил нарушения в охране тамбовских объектов культурного наследия 0 Управление Минкультуры России по ЦФО завершило внеплановую проверку эффективности и качества осуществления тамбовским госорганом переданных полномочий по государственной охране и государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной

Сотрудники полиции усмотрели в работе АО «ТКС» признаки преступления 0 Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить проверку по заявлению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по факту оказания АО «ТКС» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (поставки водопроводной воды не надлежащего качества),

В Рассказово прокладывают новый водопровод 0 В настоящее время в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 в городе Рассказово по улице Тамбовская специалистами АО «ТСК» ведутся работы по замене изношенного участка линии водоснабжения.

Дмитрий Кривенко уволен с должности руководителя «Крымавтодора» 0 Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил уволить руководителя госпредприятия «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко имеющего скандальную известность в Тамбовской области связанную со строительством и ремонтом дорог. Глава республики сообщил о своем решении на совещании по мероприятиям федеральной целевой

На депутата Артема Александрова составили протокол об административном правонарушении 0 Избирательная комиссия города Тамбова по жалобе Ксении Нуждиной признала статью депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова под названием «Обещания и реальность» незаконной агитацией. В статье депутат анализирует «Стратегию-2020», которая должна была кардинальным образом улучшить

Александр Никитин не участвует в дебатах 0 Начались предвыборные дебаты (совместные агитационные мероприятия на ТВ и радио) между кандидатами на должность главы администрации Тамбовской области.

К новому ФОКу в Мичуринске подвели коммуникации 0 «Тамбовской сетевой компанией» завершены работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения ФОК «Олимп» в городе Мичуринске, сделана врезка от объекта в магистральный трубопровод диаметром 110 мм.

Мусульмане раздают небогатым семьям говядину 0 По инициативе Наталии Макаревич в городе Тамбове проходит акция «Добрые дела». В ней принимает участие и религиозная организация мусульман. На днях в Центре предоставления дополнительных мер социальной помощи была организована раздача говядины небогатым тамбовским семьям.

Вчера на Цне загорелся катер с шестью пассажирами 0 Вчера на канале реки Цны в границах города Тамбова произошло ЧП - загорелась моторная лодка.

Правоохранительные органы дадут оценку действиям депутатов продавших водозаборные узлы 0 Вчера в рамках работы временной комиссии по вопросу приватизации водозаборных узлов депутаты приняли решение подготовить и направить обращение в правоохранительные органы с целью проверки законности действий всех должностных лиц, принимавших участие в процессе передачи из муниципальной

Банки продолжают выдавать «сельскую» ипотеку под 3% 0 В нашем регионе продолжается реализация программы льготной сельской ипотеки госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже на начало августа жителям Тамбовской области АО «Россельхозбанк» выдал 131 льготный кредит.

Тамбовчанин выиграл в лотерею миллион рублей 0 Житель Тамбовской области в семнадцатом тираже «Гослото» выиграл один миллион рублей.

Губернатор поручил нарастить экспортный потенциал 0 На планерном совещании глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал указания профильным ведомствам нарастить экспортный потенциал.

Прививку от гриппа планируют сделать не менее 60% жителей области 0 На совместном брифинге управления здравоохранения и управления Роспотребнадзора области было обозначено, что в рамках подготовки к началу эпидемиологического сезона от гриппа планируют привить не менее 60% жителей области.

Директор казенного учреждения присвоил 130 тыс. рублей 0 Вынесен приговор бывшему директору МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» из Уваровского района, которого признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».