|
После вмешательства прокуратуры горячая вода пришла в жилой дом
Сегодня, 09:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Советского района города Тамбова приняла исчерпывающие меры по защите прав и интересов жителей одного из многоквартирных домов в областном центре, которые долгое время были лишены возможности получать качественное горячее водоснабжение.
На момент прокурорской проверки температура горячей воды в жилом доме была существенно ниже норматива. Прокуратура оперативно внесла представление и ресурсоснабжающей организацией были проведены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения, проложена линия рециркуляции, благодаря чему горячая вода сейчас соответствует всем нормативам.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.