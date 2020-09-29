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В Сампурском районе открыли новый мемориальный комплекс
Сегодня, 09:13
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Вчера в селе Первомайское Сампурского района открыли новый мемориальный комплекс посвященный солдатам, которые не вернулись с Великой отечественной войны. С полей войны не вернулось более 400 жителей села.
«Наш район первым в области выполнил святую обязанность по увековечиванию памяти фронтовиков, и сейчас мы должны беречь память о них и сохранять мемориальные комплексы в хорошем состоянии», - отметил на митинге глава Сампурского района Николай Евдокимов.
Мемориальный комплекс возведен при участии Российского военно-исторического общества.
Фото – Тамбовская областная Дума
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