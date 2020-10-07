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Новым депутатом областной Думы стала Лариса Булгакова
Сегодня, 10:17
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8 октября 2020 года состоялось 180-е заседание избирательной комиссии Тамбовской области.
На заседании члены регионального избиркома приняли постановление о передаче вакантного мандата депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Тамбовской областной Думы шестого созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого Тамбовским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Булгаковой Ларисе Ивановне.
До этого Лариса Булгакова была депутатом Тамбовской городской Думы.
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