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В Тамбовском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Вчера в Тамбовском районе на 469 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. Микроавтобус при развороте с правой обочины столкнулся с грузовым автомобилем в составе прицепа. В результате водитель микроавтобуса погиб на месте.
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Вчера в Тамбовском районе на 469 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика.
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