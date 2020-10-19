|
Для жителей региона откроют двери крупнейшие предприятия и организации
Сегодня, 10:08
Комментариев: 0
Версия для печати
В рамках акции «Неделя без турникетов» в нашем регионе крупнейшие предприятия и организации в период с 20 по 30 октября откроют свои двери для посетителей. Акция, прежде всего, нацелена на профориентацию школьников и студентов региона.
Пройдут и заочные экскурсии, позволяющие молодому поколению познакомиться с историей предприятий, особенностями деятельности, лучшими представителями рабочих профессий.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.