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Администрация города Тамбова приостановила личный прием
Сегодня, 10:06
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В связи с ростом количества заболевших администрация города Тамбова приостановила личный прием граждан. Пока что ограничения будут действовать до 16 ноября.
При этом жители города могут направить свои заявления, обращения письменно по адресу 392024, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6 или воспользоваться сервисом «Интернет-приемная»
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