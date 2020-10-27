В Тамбовской области для ремонта дорог используют переработанный асфальт 0 В Тамбовской области при капитальном ремонте дорог стали применять новые технологии. В частности при ремонте дороги в Петровском районе подрядчик решил применить технологию – ресайклинга.

Депутаты: повышение тарифов на услуги ЖКХ не избежать 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы посетили объекты систем водоснабжения и водоотведения областного центра, чтобы воочию оценить их состояние в преддверии принятия решения о повышении тарифов.

Дневник.ру запустил новые сервисы для дистанционного обучения 0 Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по

При пожаре в Котовске пострадало четыре человека 0 Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская.

На смену троллейбусам приходят автобусы 0 Автопарк муниципального перевозчика пополнился шестью новыми автобусами на газомоторном топливе.

В Тамбовской области собрали 5 миллионов тонн зерна 0 В Тамбовской области валовый сбор зерновых культур достиг рекордных показателей - 5 миллионов тонн зерна.

Коронавирусом заболело почти 90 человек 0 В Тамбовской области практически каждый день отмечается рост заболевших коронавирусом.

Жители Тамбова: «Мы замерзаем в своих квартирах» 0 Несмотря на то, что пуско-наладочные работы, связанные с отопительным сезоном должны были завершить еще 26 октября, в некоторых домах города Тамбова – нет отопления.

«Тамбов» расстался с самым высокооплачиваемым игроком, чтобы приобрести новичков 0 Дебютант прошлого сезона российской премьер-лиги сумел сохранить прописку в элите и не вылетел обратно в ФНЛ. Букмекерские конторы дают небольшой коэффициент на то, что «Тамбов» вновь останется в РПЛ, сообщает издание BetON.

200 обращений в день поступало по вопросам теплоснабжения 0 С 19 октября в городе Тамбове работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. В первые дни поступало по 200 и более обращений. Звонки горожан принимают сотрудники единой городской центральной диспетчерской службы.

Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич внесла в городскую Думу проект решения «О согласовании проекта постановления главы администрации Тамбовской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных

Федеральный инспектор Владимир Пригорнев пообещал повышение уровня жизни тамбовчан 0 Сегодня во время видеоконференции с участием полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеглова был представлен новый главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пригорнев.

На горячую линию по теплоснабжению поступило более 500 звонков 0 Сегодня в городе Тамбове завершаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона 2020-2021 гг. По состоянию на пятницу без тепла оставались 119 домов.

В Тамбовской области временно прекратят вещание отдельных каналов 0 Сегодня и завтра с 9:00 до 16:00 будет отключено внешнее электроснабжение на объекте филиала РТПС «Донское» (телерадиовышка).

В Тамбове прошло первое заседание теологического совета 0 На базе Тамбовской духовной семинарии под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия прошло первое заседание Тамбовского епархиального совета по теологическому образованию.

На следующей неделе нас ждут заморозки 0 По информации Гидрометцентра на следующей неделе жителей Тамбовской области ждет контрастная погода. Вначале недели будут идти дожди, столбик термометра будет опускаться до 8 градусов тепла.

В области штрафуют жителей за отсутствие масок 0 В Тамбовской области начали активно составлять протоколы об административных правонарушениях на жителей, которые находятся в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии 0 Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна к шести годам колонии заочно, поскольку он находится в международном розыске.

Члены кооператива «Зеленый гай» заявили о возможном рейдерском захвате предприятия 0 Вот уже несколько лет члены сельхозкооператива «Зелёный Гай» из Мичуринского района борются за руководство над предприятием. По словам старейших членов кооператива, после создания на базе предприятия ООО «Сады Мичурина», происходит постоянная смена руководства СПК «Зеленый гай».