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При пожаре в Котовске пострадало четыре человека
Сегодня, 10:49
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Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская. Пожар тушили две бригады, огонь распространился на площади 45 квадратных метров.
В результате пожара пострадало четыре человека, которые были доставлены в больницу.
Фото: Юлия Новикова
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