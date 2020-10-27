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» » При пожаре в Котовске пострадало четыре человека

При пожаре в Котовске пострадало четыре человека

Сегодня, 10:49
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При пожаре в Котовске пострадало четыре человека Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская. Пожар тушили две бригады, огонь распространился на площади 45 квадратных метров.

В результате пожара пострадало четыре человека, которые были доставлены в больницу.

Фото: Юлия Новикова
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