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В Тамбовской области развивается санавиация
Сегодня, 10:15
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На территории аэропорта «Тамбов» базируется санавиация, которая может оперативно доставить больного в медицинское учреждение. На днях потребовалась экстренная эвакуация пациенту с инфарктом из Уварова, он был доставлен в региональный сосудистый центр областной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Тяжелобольных пациентов эвакуируют с помощью вертолета Ми-8.
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