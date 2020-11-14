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16 тракторов убирали город после снегопада
Сегодня, 11:08
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Первый снегопад в новом сезоне не застал коммунальщиков врасплох. К уборке города Тамбова приступила специальная техника «Спецдорсервис», в том числе 16 плужно-щеточных тракторов, тротуарная техника.
В настоящее время работы продолжаются, синоптики в ближайшие дни снова прогнозируют осадки.
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