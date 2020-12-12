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В Моршанске под колёсами ВАЗа погиб 55-летний мужчина
Сегодня, 10:46
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В городе Моршанске произошла трагедия - 55-летний мужчина оказался под колесами автомобиля. Водитель ВАЗ-2105 сбил мужчину, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, от полученных травм мужчина скончался в лечебном учреждении.
За минувшие выходные, с 12 по 13 декабря, на территории Тамбовской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие.
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