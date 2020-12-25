Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС»

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета

Установлены цены на сахар и подсолнечное масло

Тамбов борется за звание самый привлекательный город

Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников

Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона

Введены ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов

Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар

В Тамбове закрыли «новый» автовокзал

В Тамбовской области создали Центр управления регионом

» » В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие

В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие

Сегодня, 11:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие Вчера в Тамбове водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Чичканова со стороны улицы Бориса Васильева врезался в дорожную технику – грейдер. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также 27-летняя пассажирка, которые были доставлены в тяжелом состоянии в больницу.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

ДТП в Мичуринске: экскаватор, иномарка, пострадавшие

В Шебекинском районе погиб водитель ВАЗ-21124

В Тамбове «ВАЗ» врезался в дом, есть пострадавшие

В Тамбове водитель «Рено» не уступил дорогу велосипедисту

В Саратове в ДТП погибла мать двоих детей

В Липецкой области грейдер смял автомобиль



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Котовске модернизировали очистные сооружения

Сегодня, 15:57
0
«Тамбовская сетевая компания» завершали очередной этап модернизации очистных сооружений в городе Котовске.

Крупнейшую в России ферму по разведению коз планируют построить в области

Сегодня, 13:02
0
В Пичаевском районе инвестор из Липецкой области в лице ООО «Бертон» за 4,5 млрд рублей планирует построить крупнейшую в России ферму по разведению коз.

В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие

Сегодня, 11:04
0
Вчера в Тамбове водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Чичканова со стороны улицы Бориса Васильева врезался в дорожную технику – грейдер.

В Тамбове приступили к сносу микрорынка на «Летке»

Вчера, 16:34
0
Сегодня в городе Тамбове по поручению врио главы города Тамбова Максима Косенкова приступили к сносу микрорынка на территории микрорайона «Летка» - начались полномасштабные работы по сносу павильонов.

В Моршанском районе в пожаре погибла семья из четырех человек

Вчера, 16:29
0
Сегодня по улице Центральной в селе Алексеевка Моршанского района в частном доме произошел пожар.

По улице Базарной в городе Тамбове открыли движение

Вчера, 16:13
0
Сегодня было открыто движение по ул. Базарная в городе Тамбове.

В отношении гендиректора ФК «Тамбов» возбуждено уголовное дело

25 декабря 2020
0
Следственный комитет Следственного управления РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ФК «Тамбов» по факту невыплаты заработной платы.

Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС»

24 декабря 2020
0
Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты единогласно выступили против заключения концессии с дочкой «РКС» - ООО «ККС», в свою очередь «РКС» принадлежит Виктору Вексельбергу.

Что нужно сделать в первую очередь при покупке недвижимости на вторичном рынке

24 декабря 2020
0
Как совершить удачную сделку при покупке квартиры на вторичном рынке и при этом избежать обмана и недоразумений? Что нужно знать перед покупкой? Какую информацию запросить и что проверить, чтобы быть уверенным и спокойным при совершении сделки?

В администрации города Тамбова прошло совещание с управляющими компаниями

24 декабря 2020
0
В администрации города Тамбова состоялась очередная встреча с представителями городских управляющих компаний.

В Моршанске избрали главу города

24 декабря 2020
0
Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок.

Городские власти хотят безвозмездно передать РПЦ очередное здание

23 декабря 2020
0
В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят предложение администрации города о безвозмездной передаче нежилого здания по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А в собственность «Тамбовской Епархии РПЦ».

Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраля

23 декабря 2020
0
В связи с проведением ремонтных работ в здании, где располагается проект «Добрая точка», учреждение приостанавливает свою работу до февраля 2021 года.

Поставщики подняли цены с начала года на 180%

23 декабря 2020
0
Очередная торговая сеть – «Бегемот» подписала соглашение с региональными властями о стабилизации цен на основные продовольственные товары.

Часть Донского сельсовета передадут городу Тамбову

23 декабря 2020
0
Для решения вопроса с водоснабжением микрорайона «Майский», который в настоящее время входит в состав Тамбовского района, территорию передадут городу Тамбову.

Прокуратура потребовала расторгнуть контракт на полмиллиарда рублей

22 декабря 2020
0
ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» заключил с ООО «Тамбовский асфальт» контракт на ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов на участке км 368+000 – км 377+000. Стоимость контракта превышает 500 млн рублей.

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета

22 декабря 2020
0
Заведующий центром здоровья ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко», кандидат медицинских наук, Юрий Говша предупредил жителей Тамбовской области об опасности лечения по советам в интернете.

В Котовске разваливается «Стул больших возможностей» купленный за 124 тыс. рублей

21 декабря 2020
0
Относительно недавно установленный в городском парке культуры и отдыха в городе Котовске «Стул больших возможностей» стал разваливаться на глазах - краска со стула слезла, спинка потрескалась, в целом, изделие находится в непотребном виде.

20 человек стали участниками программы «Учитель для России»

21 декабря 2020
0
В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России».

Тамбовская ЦРБ дополнительно закупает кислород

21 декабря 2020
0
Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.

Временно закрылся троллейбусный маршрут

20 декабря 2020
0
Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, школа, юрий жирков

Показать все теги