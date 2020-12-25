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В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие
Вчера в Тамбове водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Чичканова со стороны улицы Бориса Васильева врезался в дорожную технику – грейдер. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также 27-летняя пассажирка, которые были доставлены в тяжелом состоянии в больницу.
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