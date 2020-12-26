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В Тамбове водитель сбил пешехода на переходе
Сегодня, 12:30
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Накануне в Тамбове произошло ДТП – водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил улицу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, но злоумышленника удалось разыскать.
Пострадавшую женщину же с травмами доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.
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