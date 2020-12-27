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В Тамбове откроется выставка тарного стекла
Сегодня, 09:57
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Сегодня в Тамбове на базе комплекса «Усадьба Асеевых» откроется выставка тарного стекла (6+). Из частной коллекции будет представлено 80 экземпляров продукции. Тарное стекло предназначено для расфасовки, хранения, транспортирования различных жидких, пастообразных и твердых продуктов.
Через выставку изделий можно будет познакомиться с историей стекольной промышленности России XIX - XX века.
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