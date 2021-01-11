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В Тамбовской области создан кооператив пчеловодов
Вчера, 09:40
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В Тамбовской области создан пчеловодческий производственный кооператив «ТАМ мед», который будет способствовать более успешной реализации продуктов пчеловодства не только в пределах нашего региона.
Руководство кооператива совместными усилиями планирует в ближайшее время приобрести современное оборудование для глубокой переработки меда, что расширит линейку продукции.
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