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Крупнейший в России рок-фестиваль переезжает в Воронеж
Вчера, 08:11
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Организаторы рок-фестиваля «Чернозём» приняли решение о том, что мероприятие в 2021 году будет организовано в Воронеже. «Самое душевное событие года» пройдет с 13 по 15 августа в Чернозём-парке — летней фестивальной площадке рядом с Сити-парком «Град».
У нового места проведения мероприятия более удобное расположение и масштабная площадка. До федеральной трассы «М4-Дон» всего 3 км, до Воронежского аэропорта — 1 км. В ближайшее время будет дан старт по продажи билетов.
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