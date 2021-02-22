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Тамбовчане могут подготовиться к Тотальному диктанту-2021
Сегодня, 10:29
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С 22 февраля стартовали курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Жители Тамбовской области тоже могут подготовиться к просветительской акции. Бесплатные курсы будут проходить как на базе Пушкинской библиотеке, так и в режиме онлайн.
Программа курсов помогает не только постепенно подготовиться к тексту 2021 года, но и узнать, или вспомнить сложные правила русской орфографии, пунктуации, которые требуются всем в повседневной жизни. Книги для можно взять в абонементе областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
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