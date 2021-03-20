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Около поликлиники №5 в Тамбове уберут шлагбаум
Сегодня, 08:51
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В городе Тамбове в районе торгового центра «Моршанский» по Моршанскому шоссе, 14А наконец-то уберут шлагбаум, который ограничивает проезд на парковку в районе поликлиники № 5.
Проблема существует не первый год. Дополнительно для увеличения парковочных мест в районе пересечения Моршанского шоссе и пр. Монтажников будут созданы дополнительные парковочные карманы по четной стороне указанной дороги, на участке от ул. Монтажников до дома 14-А по Моршанскому шоссе.
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