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Максиму Косенкову сняли судимость
Сегодня, 09:19
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Вчера Советский районный суд города Тамбова удовлетворил заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ.
Снятие судимости - аннулирование правовых последствий судимости до истечения срока ее погашения. Условиями снятия судимости являются безупречное поведение лица, отбывшего наказание, а также возмещение вреда, причиненного преступлением. При этом сохраняются ограничения на право быть избранным в орган государственной власти или местного самоуправления.
Максим Косенков был осужден в 2009 году к 9,5 годам лишения свободы за похищение человека, потом приговор был смягчен. В настоящее время он исполняет обязанности главы города Тамбова.
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