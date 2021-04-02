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В Тамбове открылся международный фестиваль имени Рахманинова
Сегодня, 09:37
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Вчера в городе Тамбове выступлением народного артиста России Николая Луганского открылся XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова.
«Я сюда всегда приезжаю с огромным удовольствием. Это замечательный город, у меня здесь очень много друзей, своя родная публика», - рассказал Николая Луганский.
В рамках международного мероприятия пройдет и первый детский фестиваль искусств имени С. В. Рахманинова.
Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова проходит в городе Тамбове уже 39 лет подряд.
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