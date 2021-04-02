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В Тамбовской области начали выпускать котлеты для бургеров
На базе мясоперерабатывающего завода в селе Борщевка в Тамбовском районе «Группы Компаний «Русагро» начали выпускать котлеты для бургеров. Кроме того, была запущена новая линия полуфабрикатов бренда «Слово мясника».
Новая линия позволит увеличить производство готовой продукции в полтора раза. На заводе трудится более двух тысяч человек.
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На базе мясоперерабатывающего завода в селе Борщевка в Тамбовском районе «Группы Компаний «Русагро» начали выпускать котлеты для бургеров. Кроме того, была запущена новая линия полуфабрикатов бренда «Слово мясника».
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