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» » Внимание: в Тамбовской области выявлен случай бруцеллеза

Внимание: в Тамбовской области выявлен случай бруцеллеза

Вчера, 08:40
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Внимание: в Тамбовской области выявлен случай бруцеллезаРоссельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждают, что в Тамбовской области в Тамбовском районе выявлен случай бруцеллеза. Бруцеллез опасен не только для животных, но и для человека.

Заболевание выявлено у животных – крупно рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве проводятся мероприятия по ликвидации очага заражения.

Фото: pixabay.com
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