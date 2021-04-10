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Внимание: в Тамбовской области выявлен случай бруцеллеза
Вчера, 08:40
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Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждают, что в Тамбовской области в Тамбовском районе выявлен случай бруцеллеза. Бруцеллез опасен не только для животных, но и для человека.
Заболевание выявлено у животных – крупно рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве проводятся мероприятия по ликвидации очага заражения.
Фото: pixabay.com
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