Александру Никитину исполнилось 45 лет 0 Сегодня глава администрации Тамбовской области отмечает юбилейный день рождения – Александру Никитину исполнилось 45 лет. Глава администрации Тамбовской области с 22 сентября 2015, ранее возглавлял Тамбовскую областную Думу.

Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования 0 У избирателей Тамбовской области теперь есть возможность принять участие в уникальном эксперименте – дистанционном электронном голосовании. Для этого нужно иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».

Тамара Плетнева не вошла в состав руководства КПРФ 0 24 апреля в Подмосковье завершился первый этап XVIII съезда КПРФ. В руководящие органы избрано 364 человека, в том числе от Тамбовской области в состав ЦК КПРФ руководитель регионального партийного отделения Андрей Жидков, кандидатами в члены центрального комитета секретари Тамбовского ОК КПРФ

ДТП спровоцировало пробку в центре Тамбова 0 Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Советская и Октябрьская столкнулось два легковых автомобиля.

Жильцы аварийного дома в Котовске с 2013 года добиваются расселения 0 В 2013 году жилой дом № 8 по ул. Кирпичная в городе Котовске был признан аварийным, с тех пор местные жители добиваются от властей расселения.

Несмотря на проливной дождь в Тамбове прошел субботник на р. Студенец 0 Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец.

Замначальника исправительной колонии наживался на труде заключенных 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника моршанского исправительного учреждения, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Тамбовчан ждет холодная погода 0 На следующей неделе жителей Тамбовской области ждет прохладная погода - по ночам столбик термометра может опускаться до 0 градусов тепла.

АО «ТКС» не успело в срок восстановить благоустройство по ул. Гастелло 0 АО «ТКС» продолжает восстанавливать благоустройство по ул. Гастелло в городе Тамбове после реконструкции участка канализационного коллектора. Работы должны были завершить еще несколько месяцев назад, потом городские власти продлили срок до 15 апреля и снова водоканал не смог их закончить.

В Тамбове пройдет акция: «Городскую власть к ответу» 0 На 28 апреля на 18.30 в городе Тамбове в сквере «Театральный» (напротив «Московского детского мира») запланирована акция в формате встречи с депутатами от КПРФ под девизом: «Городскую власть к ответу».

Станцию Рада присоединят к Тамбовскому району 0 На уровне законодательного собрания ускорят работу по восстановлению границ станции Рада, которая в настоящее время относится к Рассказовскому району, хотя фактически располагается на территории Тамбовского района, в двух километрах от пос. Новая Ляда.

Подростки надругались над флагом страны 0 Сотрудники полиции выяснили, кто осквернил государственный флаг страны на набережной в городе Тамбове.

В деревне Красненькая построят школу за 1,7 млрд рублей 0 В деревне Красненькая Тамбовского района на 2 425 учеников планируют построить школу за 1,7 млрд рублей.

Кандидатов на должность главы города снова держат в тайне 0 До настоящего момента конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова не раскрыла список претендентов на высшую должность в муниципальном образовании. Прием документов закончился 20 апреля, конкурс назначен на 27 апреля 2021 года.

В Тамбове без происшествий прошла акция в поддержку Алексея Навального 0 Вчера в Тамбове без происшествий прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Участники прошлись от памятника Зои Космодемьянской до дворца спорта «Кристалл».

АО «ТКС» снова оказалось в поле зрения прокуратуры 0 Органами прокуратуры проведена проверка соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения после проведенных АО «ТКС» работ по ремонту коллектора по ул. Гастелло.

На фестивале «Чернозём» покажут панк-оперу по мотивам легендарного альбома Сектора Газа 0 В панк-опере примут участие дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских, музыканты «Сектора Газа», участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный Вторник». Показ оперы пройдёт в третий день фестиваля — 15 августа. Возрастное ограничение 12+

В Тамбове пройдет всероссийская акция «Корзина доброты» 0 В период с 22 и 23 апреля с 16 до 20 часов и 24 апреля с 12 до 18 часов в ряде торговых точек города Тамбова, в том числе по ул. Советская, д. 81А, ул. Советская, д. 123 пройдет акция «Корзина доброты».

На ул. Агапкина планируют снести торговый киоск 0 Администрация города Тамбова устанавливает собственника нестационарного торгового павильона в районе улицы Агапкина, 11 «А».