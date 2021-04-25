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Александру Никитину исполнилось 45 лет
Вчера, 08:29
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Сегодня глава администрации Тамбовской области отмечает юбилейный день рождения – Александру Никитину исполнилось 45 лет. Глава администрации Тамбовской области с 22 сентября 2015, ранее возглавлял Тамбовскую областную Думу.
Александр Валерьевич Никитин родился в Мичуринске Тамбовской области. По версии, озвученной в газете Коммерсантъ, политическая карьера Никитина началась после встречи с Владимиром Путиным, которому Никитин понравился на съезде «Единой России» и который с тех пор помогает ему удерживаться у власти.
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