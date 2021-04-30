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В Тамбовской области снова зафиксирована вспышка чумы свиней
Сегодня, 08:25
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С 30 апреля на территории Никифоровского района введён карантин по африканской чуме свиней. Очаг заболевания располагается в райцентре на откормочной площадке ООО «Центральное».
Карантин будет действовать до ликвидации очага заболевания. На период борьбы с АЧС запрещен ввоз и вывоз свиней, а также продуктов животноводства и растениеводства, включая корма. Недавно аналогичная вспышка была отмечена в Бондарском районе.
ФОТО: pixabay.com
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