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В Тамбовской области усиливают меры по профилактике чумы свиней
Сегодня, 13:00
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Региональные власти решили усилить меры по профилактики по недопущению африканской чумы свиней. Вспышка заболевания была зафиксирована в Бондарском районе на производственном комплексе предприятия «Черкизово-Свиноводство».
Меры по профилактике инфекции будут приняты и в городе Тамбове, несмотря на то, что в облцентре не зарегистрировано разведение свиней в домашних подворьях.
Фото pixabay
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