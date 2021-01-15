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Вспышка восточноафриканской чумы зафиксирована в Бондарском районе
В Бондарском районе Тамбовской области на откормочной площадке «Черкизово» зафиксирована вспышка восточноафриканской чумы свиней. Опасный вирус был подтвержден в результате исследования проб в государственных лабораториях.
Группа «Черкизово» пообещала принять оперативные мероприятия по ликвидации очага и перезапуску площадки. АЧС – это высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.
Фото: og.ru
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