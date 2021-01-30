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Карантин по АЧС в Бондарском районе сохранится до уничтожения всех свиней
Вчера, 15:15
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В Бондарском районе проводятся мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней. Напомним, что болезнь была зафиксирована на производственном комплексе ООО «Черкизово-Свиноводство» в селе Максимовка.
Определены и новые сроки проведения отчуждения животных у населения. До 15 февраля в эпизоотическом очаге и прилегающей территории будут изымать и уничтожать свиней. Карантинные мероприятия сохранятся до уничтожения всех свиней в зоне поражения.
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