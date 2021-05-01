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В Тамбовской области ожидается крепкий ветер
Вчера, 19:08
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По информации синоптиков - Тамбовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» сегодня на территории Тамбовской области ожидается крепкий ветер - местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
В средней полосе скорость ветра обычно не превышает 5-10 метров в секунду. Инфраструктура и объекты недвижимости не рассчитаны на такие ветровые нагрузки, поэтому мощные порывы ветра - свыше 20 метров в секунду очень опасны.
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