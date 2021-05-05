В рамках федерального проекта в Котовске началось строительство дорог 0 В текущем году по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано построить 3,1 километра автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск». На работы выделят 105 млн рублей.

На фоне роста цен - Тамбовская область наращивает экспорт 0 По сравнению с 2020 годом за первый квартал текущего года Тамбовская область нарастила экспорт сельхозпродукции. В частности на 42% увеличился экспорт мяса и субпродуктов, 13% растительного масла. Больше всего за январь-апрель регион экспортировал зерна – на 34 миллиона долларов.

Направлять в командировки только в случае крайней необходимости 0 В администрации Тамбовской области принято постановление о внесение изменений в документ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области».

Почетный гражданин Рассказовского района трагически погиб в пожаре 0 На днях трагически погибла почетный гражданин Рассказовского района, «Заслуженный учитель школы РСФСР» Нина Рыбина, которая проживала в селе Верхнеспасское.

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожных путях 0 Ночью на железнодорожном переезде станции Турмасово в Мичуринском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием грузового поезда.

Администрация города Тамбова планирует взять в долг почти 1 млрд рублей 0 17 мая пройдут электронные аукционы на заключение договоров предоставления заемных средств администрации города Тамбова, речь идет о 925 миллионов рублей. Планируют открыть пять кредитных линий на 3 года.

В двух микрорайонах Тамбова снижено давление воды 0 В результате очередной аварии на магистральном водоводе диаметром 600 на улице Советской в городе Тамбове в двух микрорайонах снижено давление воды.

В Тамбовской области прививку сделали более 100 тысяч человек 0 По состоянию на 2 мая 2021 года в Тамбовской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 100 тысяч человек.

ФК «Тамбов» проиграл очередной матч 0 Вчера во время выездного матча на стадионе «Ростов Арена» наш футбольный клуб потерпел поражение в игре с «Ростовом».

Александр Коробко занял пост вице-губернатора 0 У Александра Никитина появился новый исполняющий обязанности заместителя главы администрации Александр Коробко, который приехал из Брянской области, - сообщает портал «Брянские новости». По словам Александра Коробко, Тамбов замечательный город.

В Тамбовской области ожидается крепкий ветер 0 По информации синоптиков - Тамбовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» сегодня на территории Тамбовской области ожидается крепкий ветер - местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Тамбовской области продолжается процесс исчезновения сёл и деревень 0 На днях в городе Тамбове прошла конференция на тему: «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области».

В Тамбовской области снова зафиксирована вспышка чумы свиней 0 С 30 апреля на территории Никифоровского района введён карантин по африканской чуме свиней. Очаг заболевания располагается в райцентре на откормочной площадке ООО «Центральное».

В Тамбове прошла первомайская акция 0 Сегодня представители КПРФ встретили День международной солидарности трудящихся автопробегом и возложением цветов к памятнику В.И. Ленину в городе Тамбове.

В Тамбовской области завершён период самоизоляции 0 В Тамбовской области завершён период самоизоляции для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.

СМИ: бывший замгубернатора Брянской области будет работать в Тамбове 0 Брянские СМИ сообщают, что бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко приехал в город Тамбов, чтобы занять аналогичную должность в администрации Тамбовской области.

Замглавы администрации города Мичуринска пойдет под суд 0 В ближайшее время в суд поступит уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Мичуринска, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 и ч.1 ст.286 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышение

Арбитражный суд начал процедуру банкротства «Первомайскхиммаш» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры наблюдения (банкротства) в отношении предприятия ООО «Первомайскхиммаш».

В Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима 0 В период майских выходных в Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией» 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался от предложения Максима Косенкова переходить на должность заместителя главы администрации Тамбова. Пост вице-мэра был предложен Александрову в ходе последнего заседания гордумы.