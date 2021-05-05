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На фоне роста цен - Тамбовская область наращивает экспорт
Вчера, 09:31
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По сравнению с 2020 годом за первый квартал текущего года Тамбовская область нарастила экспорт сельхозпродукции. В частности на 42% увеличился экспорт мяса и субпродуктов, 13% растительного масла. Больше всего за январь-апрель регион экспортировал зерна – на 34 миллиона долларов.
Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, экспортные достижения неразрывно связаны с успехами в сельском хозяйстве, которые обернулись для рядовых жителей Тамбовской области негативными последствиями – максимальным ростом цен на продовольствие за последние семь лет.
«Вместо того, чтобы насыть отечественный рынок качественной и недорогой сельхозпродукцией, ее гонят за рубеж. Из-за падения стоимости рубля сельхозтоваропроизводителям и перекупщикам стало выгоднее продавать товар за границу, чем реализовывать его в России», - отмечает Артем Александров.
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