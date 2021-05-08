|
В Мичуринске открыли мемориал солдатам, умершим от ран в госпиталях
Сегодня, 07:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в городе Мичуринске был открыл мемориальный комплекс солдатам, умершим от ран в госпиталях Мичуринска и Кочетовки. На гранитных плитах высечены имена 2 425 бойцов и командиров Красной Армии.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались 46 тысяч жителей Мичуринска и Мичуринского района. Город был мощнейшим тыловым центром и большой госпитальной базой для раненых.
Основная часть средств на реализацию проекта была выделена в рамках «Народной инициативы».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.