Заканчивается прием документов на грантовую поддержку семейных ферм 0 По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 17 июня заканчивается прием документов на конкурс для предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета региона на грантовую поддержку семейных ферм.

В Тамбовской области проходят масочные рейды 0 В Тамбовской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Инспекторы проверяют: общественный транспорт, торговые точки, спортивные объекты и другие места массового скопления людей.

В Тамбовской области запретили купание на пяти пляжах 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области по результатам проверок запретил купание граждан на пяти пляжах региона, в том числе: р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный), левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус») и другие.

День города Тамбова прошел без нарушения общественного порядка 0 Около одной тысячи полицейских были задействованы в охране общественного порядка во время праздничных мероприятий посвященных Дню города Тамбова.

Тамбовчан ждет значительный рост тарифов на ЖКХ 0 С 1 июля в городе Тамбове значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, общий размер составит 6,3%, но по отдельным коммунальным услугам рост превысит 10%.

В Тамбове на днях приступят к ремонту улицы Гастелло 0 В ближайшее время дорожно-строительная организация приступит к ремонту многострадальной дороги по ул. Гастелло в городе Тамбове.

За минувшие сутки шестеро детей пострадали в ДТП 0 В Тамбовской области за минувшие сутки шестеро детей пострадали в ДТП. Серьезная авария произошла на Рассказовском шоссе водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль.

В честь Дня города в Тамбове выступили Слава и Стас Михайлов 0 В Тамбове прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные дню города. На главном концерте выступили столичные звезды: Слава, Стас Михайлов, Dino MS 47. По словам главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, выступление столичных звезд — это совместный с руководством города

Чиновники Ржаксинского района расписались в собственном бессилии 0 Поступил ответ из администрации Ржаксинского района на обращение жителей деревни Траковка на отсутствие достойных условий для жизни — в деревне нет ФАПа, магазина, а почтовое отделение закрывают в ближайшее время.

Сеть магазинов «Экoном» /«Огoнёк» - закрывается 0 С 1 июля закрывается местная сеть супермаркетов «Экoном» / «Огoнёк», которые начали свою работу в Тамбовской области в 2003 году.

В день города Тамбова выступят российские звезда 0 На главном концерте посвященным Дню города Тамбова, который состоится сегодня в 19.00 часов на площади В.И. Ленина выступят российские исполнители певица Ханна и Jony.

В Тамбове отправили в отставку замглавы администрации по ЖКХ 0 От занимаемой должности освобожден заместитель главы администрации города Тамбова Владимир Сыщиков, который курировал сферу ЖКХ.

A1Capitals - фундаментальные факторы для технического трейдера 0 Есть два важных способа торговли или анализа финансовых рынков — фундаментальный анализ и технический анализ. Оба они значительно дополняют друг друга. Часто бывает, что идеальный технический прогноз является ошибочным из-за серьезных экономических или политических событий.

День города будут праздновать три дня 0 Опубликована афиша праздничных мероприятий приуроченных ко Дню России и Дню города.

ДТП с участие 9 автомобилей произошло из-за инсульта у водителя 0 Вчера на ул. Гастелло в городе Тамбове произошло ДТП – водитель автобуса протаранил девять припаркованных автомобилей.

В Тамбовской области обнаружили артефакты бронзового века 0 В Тамбовском областном краеведческом музее рассказали о результатах раскопок в Никифоровском районе.

В Тамбове закрывается ключевой ночной клуб 0 Ключевой ночной клуб города Тамбова «Атриум» не выдержал пандемии коронакризиса и в ближайшее время закрывается.

В ближайшие часы в Тамбовской области ожидаются грозы 0 МЧС снова предупреждает, что в ближайшее время в Тамбовской области ожидаются грозы. Жителям рекомендовано закрыть окна, не допускать сквозняков. Также нельзя говорить по телефону, следует отключить электроприборы.

КПК «Золотая Русь» признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Золотая Русь».

Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку 0 Негативным образом разворачиваются события вокруг застройки территории «Олимпийского» бассейна в районе пересечения улиц Агапкина и Глазкова. Вместо строительства самого большого плавательного бассейна в Тамбове на участке возвели мини-бассейн, под этим предлогом выкупили земельный участок площадью