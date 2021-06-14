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Заканчивается прием документов на грантовую поддержку семейных ферм
Сегодня, 09:59
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По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 17 июня заканчивается прием документов на конкурс для предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета региона на грантовую поддержку семейных ферм.
Участником конкурсного отбора может стать крестьянское (фермерское) хозяйство, где работают не менее двух членов семьи. Принять участие в конкурсе и получить государственную поддержку также может индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем.
При этом предприниматель должен быть гражданином России, а с даты регистрации бизнеса должно пройти не менее 12 месяцев. Грант предоставляется при условии выполнении обязательств осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории Тамбовской области со дня получения гранта. Бизнесмен также обязуется за эти 5 лет достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом грантополучателя.
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