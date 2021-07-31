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В Тамбовской области активно арестовывают имущество предприятий
Вчера, 16:22
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Лишь за первое полугодие текущего года прокурорами городов и районов Тамбовской области санкционировано 20 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество на сумму 53 млн рублей.
Речь идет о предприятиях, как в сельском хозяйстве, так и в строительстве: ООО «Змеевская Нива», ООО «Агрофирма «Поля русские», ООО СК «Компания козерог».
По закону налоговые органы имеют право наложить арест на имущество, если перед службой есть долги.
Фото: pixabay.com
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