Трагически погиб ветеран Афганистана Николай Телегин 0 ММО ТО ООО «РСВА» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной гибели ветерана Афганистана Николая Алексеевича Телегина, чья жизнь оборвалась 31 июля 2021 года.

Чиновники предложили горожанам отремонтировать дорогу за свой счёт 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный с ремонтом внутриквартальной дороги в районе доме № 123 по ул. Советская. По данной проблеме на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж.

Супруга жестоко избила мужа – возбуждено уголовно дело 0 В Тамбове возбуждено уголовно дело в отношении молодой девушки, которая избила своего супруга. После ссоры мужчина оказался в больнице с тупой травмой живота и внутренними повреждениями.

Увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых 0 В Тамбовской области увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых, в частности по пескам почти на 3 миллиона кубометров.

Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент» 0 Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

Россельхозбанк рассказал о растущей роли технических навыков на рынке профессий АПК 0 Наличие технических навыков, позволяющих в полной мере использовать преимущества новых технологий в АПК, постепенно становится важным критерием при оценке кандидата на ключевые позиции в российских сельскохозяйственных компаниях. Как и для офисных специальностей, для представителей «полевых»

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции 0 На фоне роста количества больных новой коронавирусной инфекцией губернатором принято решение о введении режима самоизоляции для пенсионеров и беременных женщин.

Введена новая должность – главный архитектор города 0 Принято решение о введении новой должности в администрации города Тамбова - главный архитектор города. По мнению городских чиновников мало снести какую-то устаревшую застройку, нужно создать на ее месте достойное пространство для жизни.

В Тамбове ведется замена лифтового оборудования 0 В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах.

В школах продолжается подготовка к новому учебному году 0 В рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.

В Тамбовской области активно арестовывают имущество предприятий 0 Лишь за первое полугодие текущего года прокурорами городов и районов Тамбовской области санкционировано 20 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество на сумму 53 млн рублей.

В области сохраняется проблема получения жилья детьми-сиротами 0 В Тамбовской области сложилась непростая ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при обеспечении жильём детей-сирот.

Конкурсного управляющего ООО «Тамбовстройкомплект» будут судить 0 В ближайшее время на скамье подсудимых окажется конкурсный управляющий ООО «Тамбовстройкомплект», которого обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий).

После аварии на водоводе директора водоканала оштрафовали на 500 рублей 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова провела проверку по факту крупной коммунальной аварии на севере города, которая произошла вначале месяца. Напомним, из-за прорыва на водоводе без водоснабжения остались

Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении фермера, депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

В области ожидается сильный ветер, грозы, град 0 МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается сильный ветер, грозы, град. Кроме того, завтра установится аномально жаркая погода до 40 градусов тепла.

В Кирсановском районе детсад хотят перевести в школу 0 В ходе «Прямой линии» с губернатором жители поселка Садовый Кирсановского района попросили перевести детский сад в здание школы, так будет удобнее для всех жителей населенного пункта.

В Тамбове планируют построить 16-этажное общежитие для студентов 0 В районе Дворца спорта «Антей» планируют построить 16-этажное общежитие для студентов, а также в этом квартале несколько многоэтажек.

В Тамбовской области актуальна проблема несанкционированных свалок 0 В Тамбовской области сохраняется проблема несанкционированных свалок, которые нередко образовываются вблизи контейнерных площадок и чаще всего из-за того, что жители выбрасывают туда мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов, например, растительные или строительные отходы.

Двух медиков задержали за подделку сертификатов о вакцинации 0 Сотрудники полиции установили новые факты подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса на этот раз в Мичуринске и в Ржаксинском районе.