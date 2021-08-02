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Увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых
Сегодня, 13:52
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В Тамбовской области увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых, в частности по пескам почти на 3 миллиона кубометров. Высоких результатов удалось добиться, как за счет доразведки уже эксплуатирующихся месторождений в Рассказовском и Тамбовском районах, так и разработки новых месторождений.
Кроме того, за первое полугодие текущего года на 14 миллионов кубометров увеличились и региональные запасы суглинков и глин.
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