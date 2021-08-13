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Урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей

Сегодня, 10:06
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Урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателейРаботы по сбору урожая картофеля и овощей в нашей области набирают обороты. Стоит отметить, что урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей. Ключевые центры по выращиванию картофеля располагаются в Староюрьевском, Сосновском и Тамбовском районах.

В настоящее время валовый сбор превышает 3,6 тысячи тонн картофеля.
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Урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей

Сегодня, 10:06
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Работы по сбору урожая картофеля и овощей в нашей области набирают обороты. Стоит отметить, что урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей.

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