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» » В Тамбовской области установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублей

В Тамбовской области установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублей

Сегодня, 10:59
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В Тамбовской области установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублейВчера на заседании Тамбовской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений был установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублей.

На локальном уровне создаются комиссии по разработке коллективных договоров (соглашений) из представителей работников и работодателей. Главным инструментом социального партнёрства в сфере труда является разработка, заключение и контроль реализации трёхстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений.
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