|
|
После 10 лет строительства «Тамбовский Артек» примет первых отдыхающих
Оздоровительный лагерь в селе Караул Инжавинского района, строящийся вот уже 10 лет, обрел законченный облик. «Тамбовский Артек» примет первых отдыхающих осенью текущего года. Предполагается, что в летний период здесь одновременно смогут отдохнуть 180 детей.
В настоящее время идет подбор персонала. На окончание работ и материально-техническое оснащение весной поступило 31 млн. рублей от публичного акционерного общества «Газпром».
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В постановление администрации Тамбовской области о введении режима повышенной готовности внесли очередные изменения. В настоящее время в Тамбовской области запрещаются публичные и массовые мероприятия, но разрешили проводить общие собрания собственников жилья.
Оздоровительный лагерь в селе Караул Инжавинского района, строящийся вот уже 10 лет, обрел законченный облик.
Россельхозбанк улучшает условия оформления кредита по программе «Ипотека по двум документам». Ставки по этому продукту снижены на 0,2-4,8 п.п. в зависимости от категории клиента и типа недвижимости.
Суд поместил подростка в специальное учебно - воспитательное учреждение за опасное поведение.
Вчера на заседании Тамбовской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений был установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублей.
Суд назначил наказание в виде административного ареста жителю города Рассказово, которого признали виновным в совершении правонарушения по ст. 20.3.1. КоАП (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц).
Сегодня ночью на улице Октябрьской Тамбова произошло обрушение стены жилого дома. В двухэтажном здании 1917 года постройки находились люди, к счастью, никто не пострадал.
В управлении сельского хозяйства Тамбовской области состоялось рабочее совещание с представителями кредитных организаций по вопросам реализации механизма льготного кредитования в 2021 году в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528. В совещании приняла участие заместитель директора
С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в соответствии с законодательством об электронной
В селе Павлодар Жердевского района сотрудники полиции обнаружили рядом со зданием фельдшерского пункта в очаге прогоревшего костра 32 ампулы вакцины против коронавирусной инфекции.
С 16 августа до 30 сентября, будет прекращена подача горячего водоснабжения в дома по четырем улицам в городе Тамбове. Без воды останутся жильцы следующих домов
Тамбовский областной суд не снял с выборов в Государственную Думу РФ кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Яблока» по иску жителя Подмосковья Павла Ханжинова, который также идет по округу № 177.
В Тамбове на территории дома-усадьбы Асеевых открылась фотовыставка выставка бездомных собак «Хочу домой» (0+). Стоит отметить, что организаторы акции сделали удобную навигацию на фото, которая позволит пройти на сайт учреждения и увидеть фото и видео всех животных.
На новой набережной города Мичуринска установили стационарный пункт полиции, который откроется в ближайшее время.
Работы по сбору урожая картофеля и овощей в нашей области набирают обороты. Стоит отметить, что урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей.
Обманутые дольщики с Коммунальной, 46 города Тамбова снова обратились к прокурору Тамбовской области. По словам заявителей, они постоянно сталкиваются с бездействием, препятствием или введением в заблуждение со стороны органов исполнительной власти. При этом по поручению Президента РФ органы
На следующей недели северная часть Тамбова останется без холодного водоснабжения в связи с подключением нового участка водовода протяженностью 3,5 км. Давление будет снижено в ночь с 16 на 17 августа.
Теперь пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в торговых центрах, на днях в Тамбове были открыты мобильные пункты.
На следующей неделе в Тамбовской области вновь повысится температура воздуха до 30 градусов тепла. Кроме того, со среды прогнозируется дождь.
Обучаясь в гуманитарных учебных заведениях, многие студенты должны проходить стажировку в детском саду. После чего написать отчет по практике в детском саду, рассказывая о своих достижениях и тому, что сумел студент научиться в процессе прохождения.
Поступил ответ из УФАС по Тамбовской области на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова с просьбой дать оценку новой системе уборки городских и дворовых территорий. Отметим, что продолжают поступать жалобы от горожан, которые недовольны уборкой дворовых территорий.