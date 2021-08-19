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В Тамбовской области остро стоит проблема нехватки врачей-педиатров
Сегодня, 08:40
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В сельской местности в Тамбовской области наблюдается нехватка детских врачей. Это доказывает многочисленные обращения жителей области на сайт «Прямая линия». Проблема актуальна и для пригорода Тамбова.
В частности, на сайте главы администрации Тамбовской области жалобы оставили жители Покрово-Пригородного, Новой Ляды и села Черняное. Обеспокоенные родители утверждают, что на дорогу до близлежащего медучреждения, где работает детский врач, уходит много времени. Например, с больными ребенком приходиться ездить с несколькими пересадками, а если напрямую на такси - это затратно.
Кроме того, сельчане жалуются и на то, что в других населенных пунктах, куда приходится ездить к педиатру, врач приезжает очень редко.
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