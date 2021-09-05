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» » «Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей

«Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей

Вчера, 10:54
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«Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей По результатам совещания в администрации Тамбовской области принято решение продвигать местных товаропроизводителей в сети «Пятерочка».

Тамбовская продукция отличается высоким качеством, и она уже широко представлена на рынке. В настоящее время сеть «Пятерочка» расширяет свое представительство на базе магазинов «Огонек» и «Эконом».
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«Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей

Вчера, 10:54
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По результатам совещания в администрации Тамбовской области принято решение продвигать местных товаропроизводителей в сети «Пятерочка».

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30 августа 2021
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27 августа 2021
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Вчера в Никифоровском районе при трагических обстоятельствах погиб школьник.
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