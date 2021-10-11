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Осужден бывший замдиректора АО «Корпорация развития Тамбовской области»
Сегодня, 19:04
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Вынесен обвинительный приговор бывшему первому заместителю генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области», которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Силовиками и судом установлено, что в декабре 2017 года фигурант, временно исполняя обязанности руководителя общества, без одобрения Совета директоров, единолично подписал заведомо экономически невыгодное соглашение.
В рамках соглашения АО «Корпорация развития Тамбовской области» после заключения сделок о переходе к нему прав и обязанностей по договору аренды двух земельных участков по улице Рылеева города Тамбова необоснованно взяло на себя обязательства по оплате почти 8 миллионов рублей первоначальному арендатору.
Таким образом, были нарушены права акционерного общества, учредителем которого выступает администрация области.
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