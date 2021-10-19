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Тамбов на гране транспортного коллапса
Закончилась отсрочка для владельцев общественного транспорта на прохождение технического смотра. Теперь владельцы автобусов должны оперативно пройти техосмотр, вот только в Тамбове лишь 6 станций технического осмотра, а автобусов более 400 единиц. Специалисты не смогут оперативно справится с большим наплывом клиентов.
Поэтому, на период прохождения техосмотра и ликвидацию обнаруженных недочётов многие автобусы нужно снимать с маршрутов, что приведет к возможному транспортному коллапсу в областном центре, - сообщает «Блокнот Тамбов».
Владельцы пассажирского транспорта просят властей помочь в разрешении ситуации, направлены соответствующие обращения в администрацию области.
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Закончилась отсрочка для владельцев общественного транспорта на прохождение технического смотра.
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