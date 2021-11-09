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10 ноября День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
Вчера, 15:40
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Сегодня в Тамбове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, начались с возложения цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка».
Начальник управления МВД России по Тамбовской области генерал-майор полиции Николай Скоков вместе со своими коллегами, а также ветеранами органов внутренних дел и членами Общественного Совета при УМВД области почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел.
Продолжились мероприятия в актовом зале областного управления внутренних дел. Во вступительном слове генерал-майор полиции отметил, что сегодня тамбовская полиция имеет высокий уровень доверия населения. Среди субъектов ЦФО по уровню доверия к органам внутренних дел Тамбовская область занимает 1 строчку условного рейтинга.
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