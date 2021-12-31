В Моршанском районе провели акцию «Полицейский Дед Мороз» 0 В детском саду № 23 «Колокольчик» в Моршанском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

В Тамбове прошел забег обещаний 0 1 января в Тамбове на Набережной прошел первый забег «Обещаний». На старт в нашем городе вышло 480 взрослых и детей. На забег вышли студенты, пенсионеры, предприниматели, чиновники, и конечно, спортсмены.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие наши читатели, с наступающим новым годом! Спасибо вам за то, что 2021 год мы провели вместе, за то, что вы нас читаете, спорите и дискутируете с нами. Когда постправда и фейковые новости становятся словами года, домыслы и версии выдаются за факты в особой цене в океане информации становятся

Артем Александров: «ЖКХ нужно выводить из кризиса» 0 Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с программным заявлением о необходимости оперативной разработки плана по выводу жилищно-коммунальной отрасли областного центра из системного кризиса.

1 января в Тамбове пройдет забег обещаний 0 1 января Тамбовская область присоединится к федеральной акции «Забег обещаний».

Александр Воробьев назначен вице-губернатором 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял очередное кадровое решение, назначив своим заместителем по внутренней политике главу администрации Бондарского района Александра Воробьева.

Максим Егоров завел канал на YouTube 0 Врио главы администрации Тамбовской области начал вести YouTube-канал. Пока YouTube-каналу губернатора всего три дня, но на нем уже шесть роликов и полторы сотни подписчиков.

Первомайский район перевыполнил план по вакцинации 0 По состоянию на конец декабря в лидерах по охвату населения прививками от коронавируса среди всех муниципалитетов Тамбовской области по-прежнему остается Первомайский район, он уже выполнил план по вакцинации.

В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан 0 Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.

После вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права семьи с ребенком-инвалидом 0 Прокуратура провела проверку по обращению жителя области о нарушении права его семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка-инвалида, на обеспечение жильем.

Депутаты передали РПЦ очередное здание 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы в качестве вопроса, требующего оперативного рассмотрения был внес вопрос о передаче в безвозмездной пользование Тамбовской митрополии РПЦ нежилого здания (бывшей тяговой подстанции) по ул. С. Разина, площадью более 250 кв.м.

Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура 0 После крупной коммунальной аварии в посёлке Строитель Тамбовского района прокуратура организовала проверку местного поставщика тепла ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". В результате повреждения на сетях без тепла на длительное время остались 57 многоквартирных домов.

Почётного гражданина Тамбова исключили из "Единой России" из-за уголовного дела 0 Почетного гражданина Тамбова, бывшего депутата гордумы Тамбова и известного застройщика Геннадия Берстенёва исключили из "Единой России" из-за предъявленного ему обвинения по уголовному делу. Берстенёву вменяют ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). После решения суда и вступления его в

Предновогодняя неделя в Тамбове будет морозной 0 Последняя неделя перед новым годом в Тамбове будет довольно морозной. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра может опуститься до -19 градусов.

Тамбовчане о работе автобусов: «Не нужно экономить на здоровье людей» 0 Все больше поступает жалоб от жителей Тамбовской области по вопросам общественных перевозок. В частности жалобы регулярно появляются на сайте «Прямая линия» с губернатором.

Городские власти не справляются с уборкой снега 0 Всю ночь и первую половину дня субботы на территории нашего региона продолжался снегопад на этом фоне городские службы не в полной мере справляются с уборкой осадков.

Коммунисты решили передать депутатский мандат студенту-комсомольцу 0 Сегодня состоялось бюро Тамбовского областного отделения КПРФ. Коммунисты приняли решение передать вакантный мандат депутата Тамбовской городской Думы своему однопартийцу, студенту ТГТУ Григорию Назарову, который также является вторым секретарем обкома комсомола.

Смертельное ДТП произошло в Кирсановском районе 0 На 89 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Кирсановском районе произошло ДТП с летальным исходом. Предварительно, 26-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с мультивеном Volkswagen.

Горожане жалуются на недостаточную подготовку Тамбова к новому году 0 По словам местных жителей, которых опросил портал «Тамбов-информ» с убранством Тамбова в текущем году дела пока обстоят не очень. Горожане обращают внимание на отсутствие праздничной иллюминации, МАФов и прочих атрибутов грядущего Нового года.

Возбуждено уголовное дело по благоустройству сквера на Набережной 0 Продолжается эпопея с благоустройством сквера на Набережной в городе Тамбове. Работы должны были завершить еще в прошлом году, но до настоящего момента территория огорожена строительным забором.