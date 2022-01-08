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Тамбов на 56 месте по качеству жизни
Вчера, 09:10
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Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в российских городах, в том числе в Тамбове.
В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.
Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Магнитогорск. Город Тамбов занял 56 место.
По мнению экспертов, Тамбов попал в число городов, где лучше всего создавать и вести бизнес. Среди проблем отмечено: очень низкий уровень жизни и заработной платы, плохой уровень экологии, медицины и работы сферы ЖКХ.
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