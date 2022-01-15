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В Тамбове открылся единый бухгалтерский центр
На средства бюджетного гранта в Тамбове открылся единый бухгалтерский центр для НКО, где представители некоммерческого сектора могут получить помощь по оптимизации расходов или бухгалтерское сопровождение.
Консультации проходят на базе центра «Преображение». Получить консультации можно лично и по телефону: +7 (4752) 42-25-04.
pixabay.com
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На средства бюджетного гранта в Тамбове открылся единый бухгалтерский центр для НКО, где представители некоммерческого сектора могут получить помощь по оптимизации расходов или бухгалтерское сопровождение.
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