Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика

Область намерена забрать городской стадион «Спартак»

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать»

Тамбовчане недовольны качеством строительства дорог

Жители области: «Везде снежная каша. Машины заносит»

С наступающим Новым годом!

В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан

Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура

Депутаты переписали устав Тамбова под судимого градоначальника

Может быть возбуждено дело по ситуации с мандатом экс-губернатора

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

» » Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа»

Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа»

Вчера, 09:44
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа»Тамбовская область присоединилась к всероссийской акции «Ёлки, палки и щепа». Собранные по городу деревья (сосны, елки) на производственной базе АО «ТСК» пропускают через дробильную машину, а потом щепу использует для своих нужд тамбовский ипподром в качестве настила.

На свалке ель начнет разлагаться и выделять метан. Он влияет на изменение климата в 25 раз сильнее, чем углекислый газ. Поэтому вторичное использование новогодних деревьев самый лучший вариант.

Чтобы поучаствовать в акции достаточно не выкидывать ель в мусорный бак, а оставить рядом.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли»

Тамбовщина присоединилась к акции "Живи, лес!"

Тамбовская область присоединилась к движению «Россия – без жестокости к дет ...

Тамбовская область станет участником экологической акции «Час Земли»

Тамбовская область примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»

Тамбовщина заняла третье место по итогам Всероссийской экологической акции



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

На главу администрации города не подано ни одной заявки

Вчера, 14:09
0
Остается неделя до завершения процедуры приема заявок на должность главы администрации города Тамбова. По информации портала «НТ» до сих пор не подано ни одного заявления. Претенденты на этот пост могут подать заявку до 26 января.

Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа»

Вчера, 09:44
0
Тамбовская область присоединилась к всероссийской акции «Ёлки, палки и щепа». Собранные по городу деревья (сосны, елки) на производственной базе АО «ТСК» пропускают через дробильную машину, а потом щепу использует для своих нужд тамбовский ипподром в качестве настила.

Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика

Вчера, 09:30
0
Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.

В области разработают Стратегию развития ТОС

18 января 2022
0
В рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления.

В администрации Котовска прошли очередные обыски

18 января 2022
0
Вчера в администрации города Котовска сотрудники правоохранительных органов провели очередные обыски, теперь в рамках уголовного дела о реконструкции местного парка культуры и отдыха. В кабинетах чиновников проводили изъятие документов, а также опрашивали сотрудников.

В «Тамбовском Артеке» стартовала первая смена

17 января 2022
0
На прошедших выходных в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» стартовала первая смена, участниками которой стали 130 спортсменов региона

В Тамбове открылся единый бухгалтерский центр

17 января 2022
0
На средства бюджетного гранта в Тамбове открылся единый бухгалтерский центр для НКО, где представители некоммерческого сектора могут получить помощь по оптимизации расходов или бухгалтерское сопровождение.

В Тамбовской области предложили отменить QR-коды

16 января 2022
0
На этой неделе кабинет министров вместе со спикером Государственной Думы решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, мол, прежний законопроект не соответствует новому штамму коронавируса.

В Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника

16 января 2022
0
На днях в Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника на улице Комиссара Московского. Злоумышленик проник в церковь, выдавив пластиковое окно, и украл 30 тысяч рублей и ящик для пожертвования.

В Тамбовской области прогнозируются осадки

16 января 2022
0
Сегодня в Тамбовской области ожидаются осадки. Снег пройдёт и на следующей неделе, столбик термометра при этом может опуститься до -15 градусов.

В Тамбовской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

16 января 2022
0
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была поднята тема необходимости ускорения вакцинации на фоне возможного роста заболеваемости.

Область намерена забрать городской стадион «Спартак»

15 января 2022
0
Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».

Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена

15 января 2022
0
Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.

Бюджет Тамбова увеличился на 565,6 млн рублей

14 января 2022
0
Депутаты Тамбовской городской Думы согласовали изменения в бюджет города. Изменения затронули и доходную и расходную часть казны. Увеличение доходной части связано с выделением дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 565,6 млн рублей.

В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТО

13 января 2022
0
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Два человека погибли в ДТП в Рассказовском районе

13 января 2022
0
По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой

Пожар на центральном рынке оперативно потушен

12 января 2022
0
11 января загорелся склад с вещами на центральном рынке в Тамбове. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 и уже в 12.43 пожар был локализован, а потом и потушен.

Задержан вице-губернатор Владимир Громов

12 января 2022
0
Вчера был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов в рамках уголовного дела о мошенничестве. Осенью прошлого года в его кабинете прошел обыск по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать»

12 января 2022
0
Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда,

В администрации области появился департамент туризма

11 января 2022
0
В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.

Жители области: машины «скорой» помощи разваливаются на глазах

11 января 2022
0
Жители Тамбовской области, особенно сельчане, продолжают жаловаться на сферу здравоохранения. Кто-то пишет про невозможность оказания должной полеативной помощи, а где-то существуют проблемы с машинами «скорой помощи».
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги