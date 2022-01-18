На главу администрации города не подано ни одной заявки 0 Остается неделя до завершения процедуры приема заявок на должность главы администрации города Тамбова. По информации портала «НТ» до сих пор не подано ни одного заявления. Претенденты на этот пост могут подать заявку до 26 января.

Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа» 0 Тамбовская область присоединилась к всероссийской акции «Ёлки, палки и щепа». Собранные по городу деревья (сосны, елки) на производственной базе АО «ТСК» пропускают через дробильную машину, а потом щепу использует для своих нужд тамбовский ипподром в качестве настила.

Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика 0 Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.

В области разработают Стратегию развития ТОС 0 В рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления.

В администрации Котовска прошли очередные обыски 0 Вчера в администрации города Котовска сотрудники правоохранительных органов провели очередные обыски, теперь в рамках уголовного дела о реконструкции местного парка культуры и отдыха. В кабинетах чиновников проводили изъятие документов, а также опрашивали сотрудников.

В «Тамбовском Артеке» стартовала первая смена 0 На прошедших выходных в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» стартовала первая смена, участниками которой стали 130 спортсменов региона

В Тамбове открылся единый бухгалтерский центр 0 На средства бюджетного гранта в Тамбове открылся единый бухгалтерский центр для НКО, где представители некоммерческого сектора могут получить помощь по оптимизации расходов или бухгалтерское сопровождение.

В Тамбовской области предложили отменить QR-коды 0 На этой неделе кабинет министров вместе со спикером Государственной Думы решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, мол, прежний законопроект не соответствует новому штамму коронавируса.

В Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника 0 На днях в Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника на улице Комиссара Московского. Злоумышленик проник в церковь, выдавив пластиковое окно, и украл 30 тысяч рублей и ящик для пожертвования.

В Тамбовской области прогнозируются осадки 0 Сегодня в Тамбовской области ожидаются осадки. Снег пройдёт и на следующей неделе, столбик термометра при этом может опуститься до -15 градусов.

В Тамбовской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом 0 На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была поднята тема необходимости ускорения вакцинации на фоне возможного роста заболеваемости.

Область намерена забрать городской стадион «Спартак» 0 Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».

Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена 0 Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.

Бюджет Тамбова увеличился на 565,6 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы согласовали изменения в бюджет города. Изменения затронули и доходную и расходную часть казны. Увеличение доходной части связано с выделением дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 565,6 млн рублей.

В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТО 0 В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Два человека погибли в ДТП в Рассказовском районе 0 По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой

Пожар на центральном рынке оперативно потушен 0 11 января загорелся склад с вещами на центральном рынке в Тамбове. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 и уже в 12.43 пожар был локализован, а потом и потушен.

Задержан вице-губернатор Владимир Громов 0 Вчера был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов в рамках уголовного дела о мошенничестве. Осенью прошлого года в его кабинете прошел обыск по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать» 0 Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда,

В администрации области появился департамент туризма 0 В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.