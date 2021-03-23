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Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли»

Вчера, 10:06
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Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли» В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.

Одним из основных мероприятий «Часа Земли» является символическое выключение электричества на один час с 20.30 до 21.30. Организаторы акции рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.
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