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Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли»
Вчера, 10:06
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В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.
Одним из основных мероприятий «Часа Земли» является символическое выключение электричества на один час с 20.30 до 21.30. Организаторы акции рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.
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