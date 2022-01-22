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На поддержку предпринимателей направят 182 млн рублей
Сегодня, 11:51
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В Тамбовской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется три региональных проекта, предусматривающих создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, для работы самозанятых граждан, а также акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства.
В текущем году на поддержку предпринимателей направят 182 млн рублей.
Стоит отметить, что в настоящее время в Тамбовской области более 10 тысяч самозанятых. Они так же, как предприниматели, пользуются консультационной, имущественной поддержкой со стороны органов власти.
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