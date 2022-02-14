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Прокуратура потребовала навести порядок с уборкой снега
Вчера, 10:50
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Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по вопросу безопасности дорожного движения и уборки областного центра. В частности установлено, что на всей протяженности проезжей части от д. 105 по ул. Южной до ул. Балашевской имелись снежные валы, которые местами превышали установленную норму в 1 метр.
Кроме того, выявлены снежные валы в непосредственной близости от остановочных павильонов, например, на ул. Ю. Гагарина.
В целях устранения допущенных нарушений в сфере содержания автомобильных дорог прокуратурой в МБУ «Спецдорсервис» внесено представление.
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