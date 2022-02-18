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» » В Тамбове прошла Державинская лыжня

В Тамбове прошла Державинская лыжня

Сегодня, 08:53
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В Тамбове прошла Державинская лыжняВчера в парке «Дружбы» состоялась Державинская лыжня, посвящённая 85-летию образования Тамбовской области. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской, Московской, Воронежской, Тульской и других областей. Лишь одних школьников было 250 участников.

Впервые был организован семейный забег. В нём участвовали 80 семей из Тамбовской области. Завершила «Державинскую лыжню» женская и мужская спринтерская эстафета на дистанции 6×1,5 км.

Фото: Павел Васильев
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В Тамбове прошла Державинская лыжня

Сегодня, 08:53
0
Вчера в парке «Дружбы» состоялась Державинская лыжня, посвящённая 85-летию образования Тамбовской области. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской, Московской, Воронежской, Тульской и других областей.

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