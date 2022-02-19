|
|
За неделю от коронавируса умерло более 60 человек
За прошлую неделю в Тамбовской области умерло от коронавируса 65 человек. Всего с начала эпидемии количество смертей измеряется тысячами человек.
По состоянию на 19 февраля охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 65,1%.
По мнению экспертов, реальная смертность от последствий заболевания значительно выше, чем публикуемая статистика.
Фото: Алексей Бучнев
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Жителей города Тамбова просят высказать свою позицию насчет предложения властей заменить троллейбусы электробусами. Поучаствовать в опросе можно на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование» — «Опросы». Перед этим нужно пройти авторизацию.
В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
За прошлую неделю в Тамбовской области умерло от коронавируса 65 человек. Всего с начала эпидемии количество смертей измеряется тысячами человек.
По информации Банка России в прошлом году в Тамбовской области было открыто 420 счетов эскроу. Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом в частности в сфере строительства.
Вчера в парке «Дружбы» состоялась Державинская лыжня, посвящённая 85-летию образования Тамбовской области. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской, Московской, Воронежской, Тульской и других областей.
С наступлением теплой погоды Тамбов готовится к пропуску паводковых вод. В настоящее время специалисты МБУ «Спецдорсервис» очищают технические устройства ливневой канализации.
На выходных в Тамбовской области ожидается оттепель. Температура воздуха будет находиться в пределах +1…+4 °С.
Под стражу заключен 30-летний пасынок убитого заместителя начальника управления автодорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, который признался в убийстве отчима.
Затянулись ремонтные работы здания лицея № 29 в городе Тамбове. Капитальный ремонт здания должны были завершить в течение трёх месяцев (к работам приступили летом), то есть осенью прошлого года, потом сроки перенесли до конца 2021 года.
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области привлекло к административной ответственности собственников двух зданий-объектов культурного наследия, в том числе владельца здания в Тамбове на пересечении улиц Красной и Октябрьской.
На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты поручили изучить расчеты ресурсоснабжающих организаций, на основании которых были проведены начисления за отопление в январских платёжках тамбовчан. По мнению депутатов, необоснованный рост стоимости услуг ЖКХ недопустим.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде дома, где он жил.
В текущем году в Тамбовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят новое оборудование и санитарный транспорт для поликлиник, отремонтируют семь поликлинических отделений.
На днях Ленинский районный суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в совершении административного по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Комитет по местному самоуправлению Тамбовской городской Думы внес в гордуму проект о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова.
За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать
Жители Сосновского района Тамбовской области записали видеообращение в поддержку строительства экотехнопарка «Центральный», который хотят построить на территории Дегтянского сельсовета.
В Тамбовской области продлены ограничения направленные против распространения COVID-19 до особого распоряжения.
В Тамбовской области в 2022 году в общей сложности на дорожное строительство по всем программам будет потрачено 6019,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше, чем в прошлом.
Традиционно в начале года стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Напоминаем, что декларация представляется в налоговую инспекцию по месту учета (регистрации).
Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по вопросу безопасности дорожного движения и уборки областного центра. В частности установлено, что на всей протяженности проезжей части от д. 105 по ул. Южной до ул. Балашевской имелись снежные валы, которые местами превышали