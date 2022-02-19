В Тамбове проходит опрос о замене троллейбусов электробусами 0 Жителей города Тамбова просят высказать свою позицию насчет предложения властей заменить троллейбусы электробусами. Поучаствовать в опросе можно на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование» — «Опросы». Перед этим нужно пройти авторизацию.

Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров 0 В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

За неделю от коронавируса умерло более 60 человек 0 За прошлую неделю в Тамбовской области умерло от коронавируса 65 человек. Всего с начала эпидемии количество смертей измеряется тысячами человек.

В прошлом году было открыто 420 эскроу-счетов 0 По информации Банка России в прошлом году в Тамбовской области было открыто 420 счетов эскроу. Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом в частности в сфере строительства.

В Тамбове прошла Державинская лыжня 0 Вчера в парке «Дружбы» состоялась Державинская лыжня, посвящённая 85-летию образования Тамбовской области. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской, Московской, Воронежской, Тульской и других областей.

В Тамбове готовятся к пропуску паводковых вод 0 С наступлением теплой погоды Тамбов готовится к пропуску паводковых вод. В настоящее время специалисты МБУ «Спецдорсервис» очищают технические устройства ливневой канализации.

В Тамбовской области началась продолжительная оттепель 0 На выходных в Тамбовской области ожидается оттепель. Температура воздуха будет находиться в пределах +1…+4 °С.

Пасынок убитого Виктора Вакульчика отправлен под арест 0 Под стражу заключен 30-летний пасынок убитого заместителя начальника управления автодорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, который признался в убийстве отчима.

Родители учеников лицея № 29 просят возобновить учебный процесс 0 Затянулись ремонтные работы здания лицея № 29 в городе Тамбове. Капитальный ремонт здания должны были завершить в течение трёх месяцев (к работам приступили летом), то есть осенью прошлого года, потом сроки перенесли до конца 2021 года.

Владельцев объектов культурного наследия привлекают к ответственности 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области привлекло к административной ответственности собственников двух зданий-объектов культурного наследия, в том числе владельца здания в Тамбове на пересечении улиц Красной и Октябрьской.

Депутаты поручили разобраться насчет повышения платы за отопление 0 На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты поручили изучить расчеты ресурсоснабжающих организаций, на основании которых были проведены начисления за отопление в январских платёжках тамбовчан. По мнению депутатов, необоснованный рост стоимости услуг ЖКХ недопустим.

По подозрению в убийстве замначальника управления дорог области задержали его пасынка 0 Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде дома, где он жил.

В Тамбовской области отремонтируют семь поликлиник 0 В текущем году в Тамбовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят новое оборудование и санитарный транспорт для поликлиник, отремонтируют семь поликлинических отделений.

Суды штрафуют за возложение цветов к памятнику В.И. Ленина 0 На днях Ленинский районный суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в совершении административного по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Депутаты хотят ликвидировать горизбирком 0 Комитет по местному самоуправлению Тамбовской городской Думы внес в гордуму проект о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова.

Россельхозбанк рассказал о трендах на рынке ИЖС 0 За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать

Жители Сосновского района поддержали строительство экотехнопарка «Центральный» 0 Жители Сосновского района Тамбовской области записали видеообращение в поддержку строительства экотехнопарка «Центральный», который хотят построить на территории Дегтянского сельсовета.

Ковидные ограничения продлены 0 В Тамбовской области продлены ограничения направленные против распространения COVID-19 до особого распоряжения.

На дороги в Тамбовской области потратят более 6 млрд. рублей 0 В Тамбовской области в 2022 году в общей сложности на дорожное строительство по всем программам будет потрачено 6019,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше, чем в прошлом.

Стартовала декларационная кампания 0 Традиционно в начале года стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Напоминаем, что декларация представляется в налоговую инспекцию по месту учета (регистрации).